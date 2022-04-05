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Rusya'dan flaş karar! FIFA'ya yapılan itiraz geri çekildi

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Rusya’dan flaş karar! FIFA’ya yapılan itiraz geri çekildi

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazı geri çekti.

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