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Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Galatasaraylıları yıkan haber

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Galatasaraylıları yıkan haber

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer almadı. Galatasaray, genç futbolcunun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Peki Kerem derbide oynayabilecek mi?

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor. Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu sarı-kırmızılıların bugün yapılan antrenmanında yer almamıştı.

MR'ı çekilen 24 yaşındaki futbolcunun durumu netlik kazandı.

CİMBOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kerem için, Galatasaray kulüp doktorunun kontrolü sonrası bir açıklama yayınlandı ve yıldız ismin kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Fotomac.com.tr'nin haberine göre kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen Kerem Aktürkoğlu'nun en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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