Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Galatasaraylıları yıkan haber

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor. Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu sarı-kırmızılıların bugün yapılan antrenmanında yer almamıştı.

MR'ı çekilen 24 yaşındaki futbolcunun durumu netlik kazandı.

CİMBOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kerem için, Galatasaray kulüp doktorunun kontrolü sonrası bir açıklama yayınlandı ve yıldız ismin kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.