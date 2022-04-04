04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hakan Çalhanoğlu derbiye damgasını vurdu

Hakan Çalhanoğlu derbiye damgasını vurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu derbiye damgasını vurdu

İtalya Serie A'nın 31. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Inter'i konuk etti. karşılaşmadan Inter, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA