04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulundu

Beşiktaş Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulundu

SPOR
Giriş Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
Beşiktaş Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF’ye başvuruda bulundu

Son dakika haberine göre: Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 46. dakikasında çift vuruş kullanırken, oyunun yanlış yerden başlatıldığı ve kural hatası yapıldığı iddiasıyla siyah-beyazlı takım, TFF'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA