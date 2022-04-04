04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Baskılar ve koşular daha da oturacak: Valerien Ismael Trabzonspor maçı sonrası konuştu

Baskılar ve koşular daha da oturacak: Valerien Ismael Trabzonspor maçı sonrası konuştu

SPOR
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
Baskılar ve koşular daha da oturacak: Valerien Ismael Trabzonspor maçı sonrası konuştu

Beşiktaş 'ta yeni Teknik Direktör Valerien İsmael, Süper Lig 'in 31.haftasında lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ismael "İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'in 31.haftasında lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta yeni Teknik Direktör Valerien İsmael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BASKILAR KOŞULAR DAHA DA OTURACAK

Valerien İsmael'in açıklamaları şöyle;

Takımımdan görmek istediğim şey bu. Kalitemiz var. Mantalitemiz oturduğunda daha da fark yaratacağız. Bu da benim işim zaten. İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız.

TEMPO BEKLİYORSAM KENARDA BEN DE ÖYLE OLMALIYIM

Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü. Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA