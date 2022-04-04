Baskılar ve koşular daha da oturacak: Valerien Ismael Trabzonspor maçı sonrası konuştu

TEMPO BEKLİYORSAM KENARDA BEN DE ÖYLE OLMALIYIM

Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü. Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız.