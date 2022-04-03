Ramazan Bayramında çifte bayram kutlayacağız! Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’dan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar

BEŞİKTAŞ HİÇ ÜÇLÜ OYNAMAMIŞTI

Geçen sezonun şampiyonu ve geniş kadrosu olan bir takım vardı karşımızda. Hoca değişimi vardı. Bu maçın zorluklarını biliyorduk. Beşiktaş hiç 3'lü oynamadığı için analizine iyi çalışamadık.

Büyük takımlara yakışır bir mücadele izledik bugün.