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Ramazan Bayramında çifte bayram kutlayacağız! Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar

SPOR
Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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Ramazan Bayramında çifte bayram kutlayacağız! Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’dan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. 1-1 sona eren karşılaşma sonrası teknik direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyonluğa çok yakınız, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan bayramında çifte bayram kutlayacağız inşallah. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar."dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HİÇ ÜÇLÜ OYNAMAMIŞTI

Geçen sezonun şampiyonu ve geniş kadrosu olan bir takım vardı karşımızda. Hoca değişimi vardı. Bu maçın zorluklarını biliyorduk. Beşiktaş hiç 3'lü oynamadığı için analizine iyi çalışamadık.

Büyük takımlara yakışır bir mücadele izledik bugün.

RAMAZAN'DA ÇİFTE BAYRAM KUTLAYACAĞIZ

Şampiyonluğa çok yakınız, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan bayramında çifte bayram kutlayacağız inşallah. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar.

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