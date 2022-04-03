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Yusuf Yazıcı son dakikada CSK'yı yine ipten aldı

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Giriş Tarihi: 03.04.2022
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Yusuf Yazıcı son dakikada CSK’yı yine ipten aldı

Rusya'da fırtına gibi esen milli oyuncu Yusuf Yazıcı bir gole daha imza attı. CSKA Moskova evinde küme düşme hattındaki Ural'a 2-1 yenik durumdayken sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, 90+4'te skoru eşitledi ve takımına 1 puanı getirdi.

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