Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izle! TS - BJK derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ!
Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izlemek isteyenler detayları merak ediyor. Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Beşiktaş son hazırlıklarını tamamladı. 9 puan daha alması halinde şampiyonluğu alacak lider Trabzonspor, yeni hocası İsmael'le ilk sınavına çıkacak Beşiktaş'ı bu akşam sahasında ağırlayacak. Yeni hocası ile ilk karşılaşmasına çıkacak Beşiktaş'ın göstereceği performans merak ediliyor. İşte, TS - BJK derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izlemek için detaylar...
TS - BJK derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izlemek isteyenler detayları merak ediyor. Süper Lig'in 31. haftasında derbi, heyecanı doruğa çıkacak! TS-BJK maçının hazırlıkları devam ederken, futbolseverler dev müsabakanın detaylarını sorgulamayı sürdürüyor. Şampiyonluk için artık günleri sayan Trabzonspor ve yeni teknik direktörü ile ilk maçınız kazanmak isteyen Beşiktaş'ın gösterecekleri performans merak ediliyor. İşte, Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izlemek için detaylar...
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak ve maçı canlı izlemek isteyenler için müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük'ün yöneteceği belli oldu.
İKİ TAKIM ARASINDA 134. RANDEVU
Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 133 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini Trabzonspor kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlı takımın 184 golüne, bordo-mavililer 150 golle karşılık verdi.
LİGDE BEŞİKTAŞ TEK FARKLA ÖNDE
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında ligde yapılan karşılaşmalarda bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 97 maçta siyah-beyazlıların 37, bordo-mavililerin ise 36 galibiyeti bulunuyor. 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 139 gole, Trabzonspor 112 golle karşılık verdi.
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- Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izle! TS - BJK derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ!
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