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Son dakika: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal ve Mura Fırat'tan iki altın madalya!

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Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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Son dakika: Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal ve Mura Fırat’tan iki altın madalya!

Son dakika haberleri... Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Grekoromen stil 67 kiloda ise Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu.

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