Kırmızı kart ve bir penaltının olduğu Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde puanlar paylaşıldı! MAÇ SONUCU: Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
Süper Lig'in 31. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşandı. Lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'a karşı öne geçti. Konuk Beşiktaş baskılarını artırdı skoru eşitledi. Bir penaltı ve bir de kırmızı kartın çıktığı, bol pozisyonlu Trabzonspor-Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi. Bordo mavililerin golü Cornelius'tan gelirken, Beşiktaş puanı Valentin Rosier ile kaptı.
Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş geriden geldi ve Valentin Rosier ile 1 puanı aldı. 1-1
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.
8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.
24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu, Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.
45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
46. dakikada altpas çizgisinin sağ tarafından kullanılan çift vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği top barajdan döndü.
56. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Hüseyin Türkmen'in uzun pasında, ceza alanı hemen önünde topla buluşan Cornelius, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
67. dakikada Ghezzal, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltı atışında top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
71. dakikada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.
80. dakikada Siopis tarafından arkadan çekilen Larin, daha sonra rakibine yaptığı davranış sonrası kırmızı kart gördü. Siopis de yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken Bakasetas da sarı kart gören oyunculara eklendi.
90+2. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
LİGDE BEŞİKTAŞ TEK FARKLA ÖNDE
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında ligde yapılan karşılaşmalarda bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 97 maçta siyah-beyazlıların 37, bordo-mavililerin ise 36 galibiyeti bulunuyor. 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 139 gole, Trabzonspor 112 golle karşılık verdi.
TRABZONSPOR SAHASINDA ÜSTÜN
Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 47 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazandı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Trabzon'da iki takım arasında yapılan maçlarda Trabzonspor 67, Beşiktaş ise 60 gol attı.
Bu sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
HAMSİK GERİ DÖNDÜ
2 aydan fazla süredir sakatlık problemi yaşayan Marek Hamsik, milli arada takıma döndü. Slovak yıldız, son 3 idmanda taktik çalışmalarda yer alırken, bugün 21 kişilik kadroda oldu.
Hamsik maçın bitimine 8 dakika kala oyuna girdi.
AKYAZI'DA GÖRSEL ŞÖLEN
Akyazı'da bugün tarihi günlerden biri yaşanacak... Günlerdir Medical Park Stadı'nda koreografi hazırlığı yapan taraftar grupları, saat 20.30'da başlayacak derbi öncesi izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Farklı tribünlerde pankartlar, kartonlar ve dev bayraklarla adeta gövde gösterisi yapılacak. Derbinin biletlerini çıktığı gibi yaklaşık 10 dakika içinde tamamen bitiren Trabzonsporlular, şampiyonluk yolunda takımlarının en büyük itici gücü olacaklar. Maça gidemeyecekler için şehrin farklı noktalarında dev ekranların kurulacağı öğrenilirken, sadece İstanbul değil Avrupa'dan da yüzlerce taraftar Trabzon'a akın ediyor. Uçaklar full çekerken, otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı.
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