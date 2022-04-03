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CANLI | Alanyaspor Rizespor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 03.04.2022
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CANLI | Alanyaspor Rizespor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele saatlerin 16.00'ı göstermesiyle başladı. Alanyaspor- Çaykur Rizespor maçı anbean ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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