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CANLI | Konyaspor Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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CANLI | Konyaspor Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 31. haftasında zirve yarışını sürdüren Konyaspor evinde küme düşme hattındaki Göztepe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe ile 2. lik yarışı içinde olan Konyaspor ve ligde kalmaya çalışan Göztepe'nin mücadelesini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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