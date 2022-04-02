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Beşiktaş'ta derbi hazırlığı! Miralem Pjanic maç kadrosuna alındı

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Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Beşiktaş’ta derbi hazırlığı! Miralem Pjanic maç kadrosuna alındı

Süper Lig'de 31. haftanın kritik maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli olurken sakatlıktan dönen Miralem Pjanic de kadroda yer aldı.

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