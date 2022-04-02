Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük mücadele edecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.