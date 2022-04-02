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Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Karagümrük maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Karagümrük maçı hangi kanalda?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde bekleneni veremeyen sarı-kırmızılılar, ligin bitmesine 8 hafta kala çıkış yakalamak istiyor. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Fatih Karagümrük karşılaşmasının detayları...

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük mücadele edecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İLE FATİH KARAGÜMRÜK 16. RANDEVUDA

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de bugün 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

FEGHOULI, MUSTAFA MUHAMMED VE ELABDELLAOUI OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ve Omar Elabdellaoui, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ve Emre Kılınç da bugün kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.
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