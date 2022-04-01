Mesut Özil transferinde büyük sürpriz! İngiliz kulübünden teklif var
Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen ve bekleneni veremeyen Mesut Özil hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in yeni durağına ilişkin bomba bir iddia ortaya atııldı. 33 yaşındaki oyuncu için bir İngiliz kulübünün devreye girdiği belirtildi.
Bu sezon yarıştıkları kulvarlarda istedikleri sonuçları alamayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Konyaspor'un gerisinde ikincilik yarışı veren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile birlikte yıldız futbolcusu Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
NİHAİ KARAR BEKLENİYOR
Tecrübeli oyuncunun menajeri Dr. Erkut Söğüt, kadro dışı kararının ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut için nihai kararı beklediklerini söyledi.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olurken, İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
HULL CITY'DEN MESUT ÖZİL'E KANCA
A Spor'un haberine göre İngiltere Championship ekibi Hull City, Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor.
Öte yandan aynı haberde Hull City'nin Mesut Özil ile birlikte Galatasaray forması giyen Ryan Babel'i de transfer etmek istediği belirtildi.
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