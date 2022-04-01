Son dakika: 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
Son dakika... Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın grup kura çekimi gerçekleşti. İşte eşleşmeler...
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.
Kura çekimi sonrası Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler/İskoçya-Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika / Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
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