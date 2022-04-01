Son dakika: 2022 Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu

Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.



Kura çekimi sonrası Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler/İskoçya-Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan