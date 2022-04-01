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Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e destek! Işıtan Gün'ün paylaşımı sonrası o etiket gündem oldu

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Galatasaray taraftarından Fatih Terim’e destek! Işıtan Gün’ün paylaşımı sonrası o etiket gündem oldu

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminde yer alan Işıtan Gün yaptığı yazılı açıklamada Fatih Terim'in limitler konusunda uygunsuz ifadeler kullanıldığını ifade etmesinin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada '#LimitsizSeviyoruzFatihTerim' etiketini gündeme taşıdı.

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