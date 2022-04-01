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Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'nin kararlarına yönelik açıklama: Alınan kararlara saygılıyız

SPOR
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Ahmet Ağaoğlu’ndan TFF’nin kararlarına yönelik açıklama: Alınan kararlara saygılıyız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu TFF'nin almış olduğu kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu TFF'nin kararlarına saygı duyduklarını belirtirken "Ciddi anlamda sıkıntımız varsa bunu genel kurullarda dile getiririz" ifadelerini kullandı.

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