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Beşiktaş'ta derbi mesaisi! Trabzonspor'a özel önlem

SPOR
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Beşiktaş’ta derbi mesaisi! Trabzonspor’a özel önlem

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in Trabzonspor'un önemli silahları Visca, Nwakaeme, Abdülkadir ve Bakasetas'a karşı özel önlemler almayı planladığı öğrenildi. Rosier, Rıdvan, Can ve Josef de Souza rakibin etkili silahlarına kilit vuracak.

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