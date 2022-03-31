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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan madalya kazanan güreşçilerimize tebrik

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan madalya kazanan güreşçilerimize tebrik

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dördüncü gününde 3 kadın milli güreşçimiz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kadın sporcuların başarısını kutlayan Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün'ü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın dördüncü günü sona ererken, kadın milli güreşçiler 3 madalya kazandı.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşı karşıya geldi. Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.

55 kiloda Bediha Gün de üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı. Bergman'ı 5-4 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Milli güreşçi Bediha, böylece 4. kez Avrupa üçüncüsü oldu.

76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, final mücadelesinde Estonyalı Epp Maee'yi 3-1 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan paylaşımında "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün'ü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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