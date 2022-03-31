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Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı

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Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün nisan ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olacağını açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Galatasaraylıların teveccüh ve desteği ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına adayım" dedi.

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