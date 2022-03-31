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Slaven Bilic'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Yeni adresim Türkiye olabilir

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Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Slaven Bilic’ten Fenerbahçe’ye yeşil ışık! Yeni adresim Türkiye olabilir

Fenerbahçe 'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Bilic Türkiye'ye yeşil ışık yakarken, Fenerbahçe'den aldığı teklifin detaylarını paylaştı.

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