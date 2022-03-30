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Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Attila Szalai sakatlığını atlatarak takımla çalıştı

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Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Fenerbahçe’ye müjdeli haber: Attila Szalai sakatlığını atlatarak takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürürken sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. Sakatlığını atlatan Attila Szalai, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

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