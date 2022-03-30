30 Mart 2022, Çarşamba
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Galatasaray'da sürpriz başkan adayı: Metin Öztürk'ten sonra şimdi de Cemal Özgörkey...

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Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Galatasaray’da sürpriz başkan adayı: Metin Öztürk’ten sonra şimdi de Cemal Özgörkey...

Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından başkanlık seçimi için Galatasaray'da gün sayımı başlarken, adaylar da tek tek belli olmaya başladı. Galatasaray'da camianın önemli isimlerinden Cemal Özgörkey'in de, Galatasaray başkanlığına aday olması bekleniyor.

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