30 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika | TFF'de büyük deprem! Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti

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Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Son dakika | TFF’de büyük deprem! Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı.

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