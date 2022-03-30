30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Burak Yılmaz'dan geri dönüş sinyali! İşte gönlündeki takım

Burak Yılmaz'dan geri dönüş sinyali! İşte gönlündeki takım

SPOR
Giriş Tarihi: 30.03.2022
ABONE OL
Burak Yılmaz’dan geri dönüş sinyali! İşte gönlündeki takım

Lille’deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki golcü Burak Yılmaz, kariyerine Süper Lig’de nokta koymayı planlıyor. Yıldız forvetin tercihi Beşiktaş’tan yana. Siyah-Beyazlılarda Burak’ın dönüşüne olumlu bakıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA