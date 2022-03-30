30 Mart 2022, Çarşamba
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Real Madrid'e kötü haber! Carlo Ancelotti'nin testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Real Madrid’e kötü haber! Carlo Ancelotti’nin testi pozitif çıktı

Real Madrid Kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. La Liga kuralları gereği Ancelotti'nin evinde karantinada olması gerekiyor.

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