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2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...

2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım başladı. Bu yıl Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Fifa Dünya Kupası tüm dünyada coşkuyla bekleniyor. Katar'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı turnuva aynı zaman 2002 yılından bu Asya'da düzenlenecek ikinci Dünya Kupası olacak. İşte, 2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...

2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda seçilen Katar Fifa Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. İşte, 2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası maçları 21 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. Katar'daki yoğun yaz sıcağı nedeniyle bu Dünya Kupası, Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirilecek ve bu Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında yapılmayan ilk turnuva olacak.

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası finali bu yıl 18 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

Bu turnuva, 32 millî takımın yer aldığı son Dünya Kupası turnuvası olacaktır ve 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanmaktadır. Turnuva yaklaşık 28 günlük, yani diğerlerinden daha kısa bir zaman diliminde oynanacaktır.

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