2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda seçilen Katar Fifa Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. İşte, 2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...