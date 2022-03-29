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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Genç stoperde ikinci derece yaralanma tespit edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Trabzonspor’da sakatlık şoku! Genç stoperde ikinci derece yaralanma tespit edildi

Trabzonspor Kulübü, U19 Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuna ilişkin resmi siteden bir açıklama yaptı. Açıklamada genç stoperin ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

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