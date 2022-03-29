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Canlı I Türkiye - İtalya (CANLI SKOR) A Millilerimiz Portekiz maçı sonrası moral arayışında

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Canlı I Türkiye - İtalya CANLI SKOR A Millilerimiz Portekiz maçı sonrası moral arayışında

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacak olan A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Konya'da İtalya'yı ağırlayacak. Millilerimiz Portekiz mağlubiyeti sonrası moral ararken, İtalya da Makedonya maçının şokunu atlatma amacında. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Mert, Rıdvan, Salih, Orkun, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Enes

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Tonalli, Pellegrini, Cristante, Pessina, Pedro, Raspodori.

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A MİLLİ TAKIM'DA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirdi. İdman öncesinde Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ay-yıldızlı ekibi sahada karşıladı ve bir süre sohbet etti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti. Çabukluk hareketleriyle devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. İdman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz çalışma alanlarını kontrol ederek sahada incelemelerde bulundu. Kadroya sonradan dahil olan Salih Özcan da idmanda yer aldı.

Öte yandan, kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'in tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı bildirildi.

İKİ TAKIM DA KATAR'DA YOK

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya Milli Takımı, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Gök Mavililer'in Dünya Kupası umutları da suya düştü.

EURO 2020'NİN AÇILIŞ MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

Pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli gerçekleşen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Merih'in kendi kalesine kaydettiği golle öne geçen İtalya, Immobile ve Insigne'nin golleriyle de sahadan sahadan 3-0 galip ayrılmış, turnuva sonunda da kupaya uzanan takım olmuştu. Euro 2000 Finalleri'nde de karşılaşan iki ülke arasındaki karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik sonuçla İtalya olmuştu. Dünya Kupası umutlarını kaybeden iki takım, Konya'da ilk kez karşı karşıya gelecek. 14 maç sonunda İtalya'ya 8 gol atan Ay-Yıldızlılar, kalesinde ise 26 gol gördü.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

20.05.1949 - Akdeniz Oyunları (2-3)
11.12.1953 - Akdeniz Oyunları (0-1)
26.06.1955 - Akdeniz Oyunları (1-1)
02.12.1962 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-6)
27.03.1963 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-1)
13.01.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-0)
25.02.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-1)
23.09.1978 - Özel maç (0-1)
03.03.1984 - Özel maç (1-2)
21.12.1994 - Özel maç (1-3)
11.06.2000 - Euro 2000 (1-2)
20.11.2002 - Özel maç (1-1)
15.11.2006 - Özel maç (1-1)
11.06.2021 - Euro 2020 (0-3)

STEFAN KUNTZ İLE 6. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına İtalya karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde de Portekiz'e 3-1 mağlup olarak, Kuntz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

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