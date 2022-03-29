Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor?
Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası'na katılacak 19 takım belli olmuştu. Son Play-Off maçlarının ardından 12 takımın daha kupaya dahil olacak. Dünya Kupası, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek. Katar'daki organizasyon öncesinde kura heyecanı yaşanacak. İşte, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor?
Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası'na katılacak tüm takımların netleşmesi bekleniyor. Dünya Kupası, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek. Katar'daki organizasyon için ev sahibi ülke haricinde 19 takım Dünya Kupası biletini cebine koydu. İşte, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor?
2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak. Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin yerel saatle 17:00'de başlaması planlanıyor. Katar ile Türkiye arasında saat farkının olmaması sebebiyle kura çekimi, Türkiye'de de 17:00'den itibaren takip edilebilecek.
2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
2022 FIFA Dünya Kupası grup kuraları, 1 Nisan 2022'de Katar'ın Doha şehrinde çekilecek.
Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.
Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.
2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar
Katar
Brezilya
Arjantin
Kolombiya
Uruguay
Almanya
Belçika
Danimarka
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İspanya
İsviçre
Sırbistan
İran
Güney Kore
Japonya
Suudi Arabistan
Kanada
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