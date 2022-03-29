Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası'na katılacak tüm takımların netleşmesi bekleniyor. Dünya Kupası, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek. Katar'daki organizasyon için ev sahibi ülke haricinde 19 takım Dünya Kupası biletini cebine koydu. İşte, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor?