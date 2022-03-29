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İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Bonucci Merih Demiral sözleri: Onu görünce sarılacağım ama...

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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İtalya Milli Takımı’nın kaptanı Bonucci Merih Demiral sözleri: Onu görünce sarılacağım ama...

İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Bonucci, Millilerimizle oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Bonucci Merih Demiral ile olan arkadaşlığına değinerek "Onu görünce sarılacağım ama maç başladıktan sonra rakip olacağız." dedi.

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