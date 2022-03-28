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Son dakika: Galatasaray Arike Ogunbowale'nin transferinden vazgeçti

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Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Son dakika: Galatasaray Arike Ogunbowale’nin transferinden vazgeçti

Son dakika... Galatasaray Kulübü, kadın basketbolcu Arike Ogunbowale'nin transferinden bütçe kısıtlaması nedeniyle vazgeçildiğini duyurdu.

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