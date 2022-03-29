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Fenerbahçe'de kiralık oyunculara mesaj: Kulüp bulun

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Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Fenerbahçe’de kiralık oyunculara mesaj: Kulüp bulun

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Max Meyer... Fenerbahçe, kiralık olarak yolladığı yabancı oyuncularına mesaj gönderdi.

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