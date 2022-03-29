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Fenerbahçe üst üste 6 kez kaybetti! Sarı lacivertliler EuroLeague'de kayıplarda

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Fenerbahçe üst üste 6 kez kaybetti! Sarı lacivertliler EuroLeague’de kayıplarda

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 21. hafta erteleme maçında Alman ekibi Alba Berlin'i evinde ağırladı. Sarı lacivertliler mücadeleden 66-57 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte üst üste altıncı maçında gallibiyet göremedi.

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