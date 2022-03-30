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İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Türkiye'ye geri dönüş sinyali: Bir gün yeniden neden olmasın?

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Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini’den Türkiye’ye geri dönüş sinyali: Bir gün yeniden neden olmasın?

İtalya'nın, A Milli Takımımız'ı 3-2 yendiği maçın ardından teknik direktör Roberto Mancini açıklamalarda bulundu. Mancini "Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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