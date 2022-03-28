28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Xavi'den Galatasaraylıları üzecek haber: Pena'yı önümüzdeki sezon istiyor

Xavi'den Galatasaraylıları üzecek haber: Pena'yı önümüzdeki sezon istiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
Xavi’den Galatasaraylıları üzecek haber: Pena’yı önümüzdeki sezon istiyor

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray'a kiralanan Inaki Pena hakkında planını değiştirdi. Pena hem Galatasaray hem de Barcelona taraftarına kendisine hayran bırakırken Xavi'nin Pena hakkındaki isteği de ortaya çıktı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA