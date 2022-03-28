Türkiye İtalya'yı Konya'da ağırlayacak! Roberto Mancini ve Stefan Kuntz'tan önemli açıklamalar
İtalya A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçı için Konya’ya geldi. İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'nin her zaman iyi ve teknik oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu söyledi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise milli takım antrenörü olarak Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumunda olduğunu belirtti.
İtalya A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Kuzey Makedonya'ya elenmesinin ardından kamp yaptığı Floransa'dan özel uçakla Türkiye ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacağı hazırlık maçı için Konya'ya geldi.
Teknik Direktör Roberto Mancini'nin de aralarında bulunduğu kafile havalimanına indikten sonra maçın oynanacağı stadyuma geçti.
Statta kısa bir yürüyüş yapan kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇINA DOĞRU
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takım antrenörü olarak Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumunda olduğunu söyledi.
Stefan Kuntz, özel karşılaşmada yarın sahasında İtalya ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda açıklamalarda bulundu.
Kuntz, teknik adamın görevinin oyuncularının özelliklerine ve becerilerine uygun olan sistemi bulmak olduğunu söyledi.
Yakın zamanda birçok oyuncusunu ziyaret ettiğini aktaran Kuntz, "Bu ziyaretlerimizdeki konulardan bir tanesi de bu sistem konusu da gündeme geldi.Çağlar İngiltere'de, Merih İtalya'da ve Ozan Kabak'ta takımında bu taktikle oynuyor. Norwich City'de belki bazen dörtlü, üçlü defans oynanıyor ama bu oyuncularımız bu oyunu, dizilişi zaten uyguluyor. En iyi savunmacılarım, zaten bu taktikleri bu formasyonla oynuyor. Oyuncularımla yaptığım görüşmenin ardından, onların da uygun bulduğu, hoşuna giden sistem." diye konuştu.
FUTBOLCULAR SİSTEMDEN RAHATSIZ DEĞİL
Kuntz, Portekiz maçının devre arasında oyunculara yönelik eleştiride bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Temel eleştirim; ilk başta galibiyete inanmamaları ve yeterli cesarete sahip olduklarını göstermemeleri. Ben de tabii ki onlara, 'eski sistem mi oynamak istiyorsunuz'. Herkes, 'hayır hocam bu şekilde oynamak istiyoruz. Tek ihtiyacımız biraz daha cesaret' dediler. Bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Ama böylesi değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oldurtmak için. Ama bunun detaylı açıklamalarını şu yüzden yapıyorum. Bilmenizi istiyorum ki takımınızda hiç kimse biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil."
"SALİH'E DE ÇOK TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"
Türk Milli Takımı'nı seçen gurbetçi futbolcu Salih Özcan ve genç isimlerin davet edilmesine yönelik soruya Kuntz, şöyle konuştu:
"Bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası oynadık. Aslında 30 numaradan sonra ben kendisine olimpiyat oyunlarına da götürmek istedim ama bana Köln'de kalmak istediğini söyledi. Çünkü fiziksel durumu hakkında bazı şeyleri değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köln'de ilk 11 oyuncusu olabilmek için bazı şeylerin düzelmesi gerektiği gerektiğini ifade etti. A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirildikten sonra bana telefon etti. Salih'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kararını vermede netti. O da kararını hızlı bir şekilde verdi. Ailesi ona çok destek oldu. Köln'de bu süreçte olumlu katkısı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de Türkiye Futbol Federasyonundaki görevliler bu işi çok hızlı bir şekilde çözdü."
KUNTZ'DAN "BERKAN KUTLU" AÇIKLAMASI
Kuntz, bir gazetecinin Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Soner Dikmen'in davet edilmemesiyle ilgili sorusuna, "Soner'i almak için şu an ki kadromuzdan kimi çıkarmamızı uygun görürdünüz" diye çıkıştı.
Gazetecinin ise "Berkan" cevabı üzerine Kuntz, şunları kaydetti:
"Berkan, Avrupa kupalarında birçok karşılaşmada oynayarak tecrübe edinmiş oyuncu ve sol ayak ki bu bizim için önemli kriter. Milli takım antrenörüyüm, Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım. Bazı kulüplerin iyiliği için iyi oyuncuları seçmek zorunda değilim. Tabii biz Konyaspor'dan bir oyuncuyu zaten davet ettik ama sakat olduğu için gelemedi. Çok fazla maç ve oyuncu seyrettik. Belki bazı insanların beklemediği kulüplerden oyuncular çağırdık. Bu yüzden burada temel referans noktası, performans. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey Türk Milli Takımı'nda oynamaktır ve bu bir ödül değildir. Çok fazla yoğun şekilde çalışmanın sonucudur."
İTALYA MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ MANCİNİ, TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİNDE KONUŞTU
İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'nin her zaman iyi ve teknik oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu söyledi.
Mancini, takımının Konya'da A Milli Futbol Takımı ile yapacağı maç öncesi, Coverciano'daki milli takım tesislerinde çevrim içi video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elendikten sonra "Gök-mavililer"deki geleceği tartışma konusu olan Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başında devam etme sinyali verdi.
Mancini, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ile görüştüklerini belirterek, "Başkan Gravina ile görüştük ve her şey üzerinde aynı çizgideyiz, bu beni memnun ediyor. Şu an bu maçı düşünüyoruz. Türkiye maçından sonra (Federasyonu Başkanı Gravina ile) sakince gelecekte daha iyi hale getirebileceğimiz şeyleri görüşeceğiz." dedi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İsviçre ile deplasmandaki maçı kazanmaları gerektiğini ifade eden Mancini, "Basel'deki maçın 3-0 bitmesi gerekiyordu. Eylül'den beri işler bizim için ters gitti. Ama mazeret bulmak istemiyoruz. Son 4 yıllık emeğin takdir edilmesi beni memnun ediyor. Çocuklar çok şeyi hak etti. Sadece Avrupa Şampiyonası da değil, 3 yıl hiç maç kaybetmeden geçen bir yolculuklar var." diye konuştu.
"BENİM HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONASI VE DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAKTI"
Deneyimli çalıştırıcı, 60, 70, 80 yıldır bir şey kazanmayan önemli milli takımlar olduğunu, kendilerinin bu konuda daha ileride bulunduğunu belirterek, "Neden kalabileceğimi düşündüm. Çünkü gencim. Benim hedefim Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazanmaktı. İkinci hedefi ertelemek durumunda kaldık ama halen bu çocuklarla çalışırken keyif alabilir, bir şeyler inşa edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
Mancini, İtalya Milli Takımı'na daha çok genç oyuncu katmaları gerektiğini, bunun üzerinde çalışacaklarını ve ileriye bakmaları gerektiğini dile getirdi.
İtalyan çalıştırıcı, haziran ayındaki UEFA Uluslar Ligi için kadroya bazı eklemeler yapacaklarını, sonrasında da Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlanmaya başlamaları gerektiğini aktardı.
Türk Milli Takımı'nda iyi tanıdığı oyuncular olduğuna dikkati çeken Mancini, "Eskiden tanıdığım oyuncular gençti ama şu an çok daha tecrübeli konuma geldiler. Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaştık. Güçlü bir milli takım. Şu an kim oynayacak bilmiyorum ama Türk takımı her zaman iyi ve teknik oyunculara sahip bir takım oldu." yorumunu yaptı.
Bu arada, takım kaptanı Leonardo Bonucci de basın toplantısında, kamuoyunda tepki çeken; Kuzey Makedonya maçının ardından Palermo'da Barbera Stadı soyunma odalarını pis ve dağınık şekilde bıraktıkları görüntüler nedeniyle takım adına özür diledi.
Bonucci, teknik direktörleri Mancini'nin de kendilerine kazandırdıklarının "eşsiz" olduğunu belirterek, hocalarıyla çalışan herkesin onunla devam etmek istediğini kaydetti.
Öte yandan, İtalya Milli Takımı Basın Sorumlusu Paolo Corbi, basın toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Matteo Politano ve Alessandro Florenzi'nin Türkiye'ye götürülmeyeceklerini ve bugünkü antrenmandan sonra kulüplerine döneceklerini bildirdi.
İtalya, A Milli Takım ile yarın Konya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarını Coverciano'daki tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Macar mucit von Kempelen'in 1770'te "icat ettiği" "Mekanik Türk" içlerinde Napolyon Bonapart ve Benjamin Franklin'in de olduğu birkaç rakibe karşı hangi oyunu oynamış ve çoğunu kazanmıştır?
- Bir röportajında "Hayatımda hiç şarkı yazmadım. Aklıma bir şarkı fikri bile gelmedi. Sadece bir kez, belki" diyen kimdir?
- KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Temizlik ürünleri, arsa ve konut...
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme paraları yattı mı? İşte ödeme takvimi...
- Twitter çöktü mü son dakika? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 28 Mart Twitter erişim sorunu...
- SGK son dakika duyurdu! Başvuru yapan yararlanıyor, 1.627 TL destek verilecek! Süre uzatıldı, 5 ay daha...
- Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? Survivor birleşme partisine kimler konuk olacak?
- Bekçi alımı başvuru ve mülakat tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Resmi Gazete...
- KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: 28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı konuları neler?
- Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor, mesleği ne?
- AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?
- 28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular