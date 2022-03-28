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Milli takımda sakatlık sorunu yaşanıyor! 3 isim kadrodan çıkartıldı

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Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Milli takımda sakatlık sorunu yaşanıyor! 3 isim kadrodan çıkartıldı

29 Mart Salı günü hazrılık maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'mızda sakatlık problemi yaşanıyor. Millilerimizde Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı, sakatlıkları nedeniyle İtalya maçının kadrosundan çıkarıldı.

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