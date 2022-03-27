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F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir? S Sport 2 nereden, nasıl izlenir? Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix izleme yolları

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir? S Sport 2 nereden, nasıl izlenir? Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix izleme yolları

F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin ardından Suudi Arabistan Grand Prix'si heyecanı başladı. Yarışmayı takip etmek isteyenler canlı yayın detaylarını merak ediyor. İşte, F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir? S Sport 2 nereden, nasıl izlenir? Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix izleme yolları

F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir? S Sport 2 nereden, nasıl izlenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca izleyicisi ve yaşattığı rekabetle yeni sezonda da tüm heyecanıyla devam eden in yeni sezonundaki ikinci haftasında sıra, yarış gününe geldi. Formula 1 tutkunları için Suudi Arabistan GP yarışı heyecanı artmaya başladı. Yarışmayı canlı izlemek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir? S Sport 2 nereden, nasıl izlenir? Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix izleme yolları

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı heyecanı geldi çattı. Bugün Suudi Arabistan'da büyük bir heyecan yaşanacak. Cidde şehrinde bulunan 6.1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış 50 tur üzerinden yapılacak. Yarış bugün TSİ 20.00'de başlayacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 17:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 20:00'da yapılacak. Her iki seansı S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX'Sİ SAAT KAÇTA?

Bugün büyük yarış ise 20:00'da başlayacak ve yarış yine S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

SIRALAMA TURLARI NASIL GEÇTİ?

Suudi Arabistan GP'sinde antrenman turlarlarının ardından gerçekleşen sıralama turlarında da yine pilotlardan nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Bahreyn GP'sinde pole pozisyonunu kazanan ve üç antrenman turunda da zirvedeki yerini koruyan Leclerc bu defa yarışa ilk sırada başlama şansını kaybetti.

Sıralama sonrası oluşan grid sırası şöyle:

Perez

Leclerc

Sainz

Verstappen

Ocon

Russell

Alonso

Bottas

Gasly

Magnussen

HAMİLTON'A BÜYÜK ŞOK

Büyük bir heyecanla başlayan ilk tura Latifi'nin aracın arka tarafını kaybedip spin atarak bariyerlere çarpması sonrası kırmızı bayrak (red flag) verildi. Latifi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildikten sonra geri dönülen ilk sensta elenenlerden isimlerden biri aracında yaşadığı performans sorunları sonrası Lewis Hamilton oldu. Hamilton, en son 2017 yılında Brezilya GP'de Q1'de elenmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Charles Leclerc (Monako): 26 puan

2 - Carlos Sainz (İspanya): 18

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15

4 - George Russell (Büyük Britanya): 12

5 - Kevin Magnussen (Danimarka): 10

Takımlar

1 - Ferrari: 44

2 - Mercedes: 27

3 - Haas: 10

4 - Alfa Romeo: 9

5 - Alpine: 8

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