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Fenerbahçe'den Tahkim Kuruluna hakem tepkisi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?

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Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
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Fenerbahçe’den Tahkim Kuruluna hakem tepkisi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili alınan kararın bozulmasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Şimdi son kez soruyoruz. Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" denildi.

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