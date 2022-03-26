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Abdurrahim Albayrak'tan Gomis eleştirilerine yanıt! Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez

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Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Abdurrahim Albayrak’tan Gomis eleştirilerine yanıt! Galatasaray Kulübü’nü Gomis yönetemez

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında Bafetimbi Gomis'in sarı kırmızılı formaya veda ettiği sürece yönelik eleştirilere yanıt verdi. Albayrak Yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım, Feghouli alamaz' diyor. Feghouli 3 milyon 850 bin Euro alıyor, ben 4 milyon istiyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

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