Yaz transfer dönemine damga vuracak! Kylian Mbappe Real'e mi Barça'ya mı gidecek?
Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Barcelona, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Katalan ekibi, Kylian Mbappe transferinde Real Madrid'e rakip oldu.
Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Barcelona'dan flaş bir hamle geldi. Katalan ekibi, Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin transferinde Madrid ekibine rakip oldu.
L'Equipe'de yer alan habere göre Barcelona, Kylian Mbappe için devreye girdi. Katalan kulübünün Real Madrid'e transfer olmak isteyen Fransız yıldızın fikrini değiştirmeye ikna edebilecek bir son dakika teklifi yapmaya karar verdiği iddia edildi.
Kulübün başkanı Joan Laporta ise yeni sponsorluk anlaşmaları sonrası, ekonomik olarak transferde önemli bir fark yaratabileceğinden emin. Ayrıca Mbappe'nin transferinde teknik direktör Xavi'nin de rol oynayabileceği belirtilenler arasında yer alıyor.
Barcelona'yı Mbappe yarışının içine dahil eden bir diğer unsur ise Mbappe'nin sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle, herhangi bir bonservis bedelinin ödenmesine gerek olmaması.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mbappe, şu ana kadar PSG'den gelen kontrat uzatma tekliflerine olumlu yaklaşmadı. Daha önce çıkan haberlerde Fransız yıldızın, Real Madrid forması giymek istediği iddia ediliyordu.
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