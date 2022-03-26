Yaz transfer dönemine damga vuracak! Kylian Mbappe Real’e mi Barça’ya mı gidecek?

Barcelona'yı Mbappe yarışının içine dahil eden bir diğer unsur ise Mbappe'nin sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle, herhangi bir bonservis bedelinin ödenmesine gerek olmaması.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mbappe, şu ana kadar PSG'den gelen kontrat uzatma tekliflerine olumlu yaklaşmadı. Daha önce çıkan haberlerde Fransız yıldızın, Real Madrid forması giymek istediği iddia ediliyordu.