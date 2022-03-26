Medipol Başakşehir'den Alexis Beka Beka transferi
Türk kulüplerine 7 Nisan’a kadar Ukrayna ve Rusya’dan transfer yapma izni verilmesinin ardından Medipol Başakşehir, ismi Galatasaray’la da anılan Alexis Beka Beka transferini son aşamaya getirdi. Yıldız oyuncuyla büyük ölçüde el sıkışıldı.
Ukrayna-Rusya savaşı sonrası TFF transfer talimatında değişikliğe giderken Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar transfer yapma izni verilmişti. Bu süreci en hareketli geçiren takımlardan biri ise Medipol Başakşehir oldu.
Turuncu-Lacivertliler, ismi bir süredir Galatasaray'la da anılan Lokomotiv Moskovalı Alexis Beka Beka'yı gündemine aldı. Rusya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Alexis Beka Beka'nın İstanbul'da Başakşehir yöneticileriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi.
Rakam üzerinde son pürüzlerin giderildikten sonra anlaşmanın tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon Lokomotiv Moskova ile toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
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