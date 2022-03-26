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Ümit Milliler İskoçya deplasmanında galip! İskoçya 0-2 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Ümit Milliler İskoçya deplasmanında galip! İskoçya 0-2 Türkiye MAÇ SONUCU-ÖZET

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası I Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda İskoçya'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı kazanan taraf oldu. Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Furkan Bayır ve 71'de Kartal Kayra Yılmaz'dan geldi. İşte maçın golleri...

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