Galatasaray’da mali kongre toplantısı! Başkan Burak Elmas’tan dikkat çeken sözler: Kurtuluş mücadelesi

"GALATASARAY ARTIK CAMBAZA BAKAMAZ"

Burak Elmas, Galatasaray'da birlikte hareket etmeleri gereken önemli bir süreci yaşadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın belki de tarihinin en zor olduğu döneminde, UEFA Finansal Fair Play kurallarının çok daha radikal bir şekilde değiştiği bir dönemde, yeni spor yasasının ciddi anlamda kulüplere yükümlülükler getireceği bir dönemde biz hala 'Cambaza bak' yapıyoruz. Galatasaray artık cambaza bakamaz. Bir karar vereceksiniz. Bu karar, bugünkü oylamadan farklı bir karar. Herkesi hedef tahtası yaparak, her olayı eleştirerek, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkaramayız. Galatasaray bir kulüpten çok fazlası, bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm resim, bu değer etrafında birleşemiyoruz. Değerlerden bahseden arkadaşlarımızın bazıları bu değerleri uygulamıyor. Bu değerleri kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybederiz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu kulübü bir yere götüremeyiz. Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil, biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Galatasaray adına yapılacak her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Çalışmak istiyoruz. Her gün içeride çıkan bir dedikoduyla, bir arkadaşlarımızın hedefe koyulmasıyla, normalde konuşulmaması gereken konunun camianın en önemli konusu olmasıyla uğraşmak istemiyoruz."

Yönetim kurulu olarak bütün mesailerini Galatasaray için harcadıklarını aktaran Elmas, "Galatasaray'da hem yönetim tarzımızı düzeltebileceğimiz hem de konulara daha büyük çözümler getireceğimiz eleştiriler başımızın üstünde, çok değerli ve kıymetli. Bizi eleştirenleri kulübe çağırıyoruz, olayları anlatıyoruz. Maalesef başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı, kötü giden işlerde uzaklaşmak ve birine zimmetlemekte de gösteriyoruz. Biz dönemimizde birçok iş yaptık. Üç sene için gelen bir yönetim olarak, söz verdiğimiz işlerin birçoğunu aynı anda harekete geçirdik. Sezon sezon karşılaştırdığınız zaman 10 milyon dolardan fazla sponsorluk geliri getirdik. Tam 30 milyon dolar ilave kaynak yaptık. Herhangi bir finansal borçlandırma gerçekleştirmeden, kendi içimizde yaptığımız kaynaklarla bugüne geldik." değerlendirmesinde bulundu.