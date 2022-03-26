Galatasaray’da mali kongre toplantısı! Başkan Burak Elmas’tan dikkat çeken sözler: Kurtuluş mücadelesi

Burak Elmas, Galatasaray Adası ile ilgili davaların kulüp lehine sonuçlandığını anlatarak, "Göreve gelirken ada konusunu hukuki olarak doğru takip edeceğimizi, hızlı bir şekilde çözeceğimizi ve bunu sonuçlandıracağımızı söyledik. Adayı duyururken tüm paydaşlarımıza teşekkür ettik. Adanın üstüne çıkıp resim vermedik. Biz bunu Galatasaray için yaptık. Fakat gördüm ki ciddi anlamda bir başarı paylaşma yarışı var. Herkes 'Ben yaptım.' diyor. Ada konusunda emeği geçen 20'den fazla kişi sayabilirim. Onlara teşekkür ediyorum. Yaz itibarıyla adayı üyelerimizin kullanımına açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"FLORYA'DAKİ PROJEYLE BANKA BORÇLARIMIZI 3 SENEDE KAPATMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Burak Elmas, Florya'da hayata geçirmeye çalıştıkları projenin kulüp için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Florya'da bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut'un hazineden almış olduğu bir arazi var. Uzun zamandır bu araziyi satın alarak bütün arazide yeni bir proje geliştirip, bu projeden gelecek bütün gelirle de banka borçlarımızın ödenmesi için çalışıyorduk. Ne mutlu geçtiğimiz hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması konusunda el sıkıştık. Ayrıca yeniden yapılandırma anlaşmasını yaptığımız bankalarla da konuştuk. Onlarla beraber bir finansman modeli oluşturarak aynı zamanda hem Kemerburgaz'a taşınıp hem de Florya'da yapacağımız yeni projeyle tüm banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz. Bizim için çok mutlu bir gelişme oldu."

Elmas, Kemerburgaz projesiyle ilgili önceki yönetimden başlayan faaliyetleri devam ettirdiklerini dile getirerek, "Eyüpsultan Belediyesinden çizmiş olduğumuz projenin onaylarını aldık. Ayrıca ilgili Bakanlıklardan görüş alınarak, onay alındı. Proje için imar ön onayımızı aldık. Milli Emlak'a başvurduk. Ümit ediyorum, önümüzdeki ay bu sonuçlanacak ve tapumuzu zamanında alacağız. Ardından da hızlı bir şekilde bitmesini arzu ettiğimiz yeni tesisimizin inşaatına başlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Burak Elmas, Mecidiyeköy'de uzun zamandır boş durumda bulunan kulübe ait binayla ilgili de ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Galatasaray'a ciddi anlamda gelir getirecek bir kiralama yönetimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşarak, burada onların bir yurt yapması için el sıkıştık." ifadelerini kullandı.

Genel kurulun kararına sonuna kadar saygılı olduklarını anlatan Elmas, "Bu genel kurulun gerilmesini, kavgalı geçmesini, üslubun Galatasaray'a yakışmayan şekilde olmasını isteyen arkadaşlar var. Buna izin vermeyelim. Galatasaray fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir camiadır. Bunun gereğini yapalım. Galatasaray'ımızı bu zor dönemden aydınlık bir geleceğe hep birlikte çıkaralım. Galatasaray'a bir yönetimin değil, tüm Galatasaraylıların sahip çıktığı bir yolculuğa çıkalım. Yaşasın Galatasaray." diyerek sözlerini tamamladı.