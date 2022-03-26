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13 hakem ve gözlemci hakkında flaş karar! Görev verilirse kalan maçlarda görev alabilecekler

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Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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13 hakem ve gözlemci hakkında flaş karar! Görev verilirse kalan maçlarda görev alabilecekler

TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı 13 hakemin ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. Kararın bozulmasıyla birlikte hakemler, görev verilmesi halinde kalan maçlarda görev alabilecekler.

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