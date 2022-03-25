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Son dakika: Beşiktaş'tan KAP'a Valerien Alexandre Ismael açıklaması

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Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Son dakika: Beşiktaş’tan KAP’a Valerien Alexandre Ismael açıklaması

Son dakika haberleri... Beşiktaş, KAP'a teknik direktör görüşmeleri hakkında bildiride bulundu. Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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