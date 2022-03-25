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Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş'a imza attı

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Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş’a imza attı

Son dakika haberleri... Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Valerien Ismael'i dün akşam İstanbul'a getirmişti. KAP'a yapılan açıklamanın ardından Valerien Ismael kendini resmen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yapan imzayı attı.

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