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Fenerbahçe Güney Koreli Jin-ho Jo transferini bitirdi! Resmi açıklama geldi...

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Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Fenerbahçe Güney Koreli Jin-ho Jo transferini bitirdi! Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe tarafından yapılan son dakika açıklamaasında Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo'yu transfer edildiği açıklandı. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan duyuruda 2003 doğumlu oyuncunun U19 takımında oynayacağına da yer verildi.

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